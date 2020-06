Pippi Langstrumpf lebt den Traum aller Kinder – genussvoll und anarchisch, kindlich unbekümmert, zugleich ohne Eltern vollkommen selbstbestimmt und radikal frei. Mit signalroten Zöpfen und geringelten Strümpfen, als Besitzerin der legendären Villa Kunterbunt, ist sie unter den starken Figuren Astrid Lindgrens die allerunsterblichste. Ihre Geschichten sind Kult, und so war es höchste Zeit, sie ins Kindertheater des Theatersommers einzuladen!

Kinder lieben Pippi seit Generationen, weil Pippi einfach alles darf und alles kann. Sie geht ins Bett wann sie will, zum Frühstück kocht sie für sich und ihre Tiere auch mal Spaghetti, über die Polizei macht sie sich ungestraft lustig und Bösewichte besiegt sie spielend. Jeder Widerstand gegen Pippis frechen Charme ist zwecklos. Mit der größten Selbstverständlichkeit erfindet sie phantastische Geschichten, jongliert nach Bedarf sowohl mit Worten als auch mit Tatsachen und verwirrt damit das enge Denken aller Kleinstadtbewohner. Die Villa Kunterbunt ist ihr Heim, sie ist ein Kind, also lebt sie in einem Kinderheim – da fällt der humorlosen „Tante“ vom Waisenrat nichts mehr ein. Dagegen können die Nachbarskinder Annika und Thomas ihr Glück kaum fassen, denn das unbezwingbare, fröhliche Mädchen erweist sich als die beste und großzügigste Freundin. „So eine Freundin will ich auch haben – oder am besten gleich so sein wie Pippi“, werden alle kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer im Theatersommer denken, wenn das gewohnt spielfreudige Ensemble mit einem vergnüglichen Feuerwerk an Ideen eine Hommage an die liebenswerteste Kinderfigur aller Zeiten feiert.