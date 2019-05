Pippin - The Musical

„Wir entfachen Magie, Phantasie! Wir verzaubern euch Stück für Stück…!“ So begrüßt die Gauklertruppe im Musical PIPPIN das Publikum Abend für Abend und hat zum Ziel, dieses Versprechen - inklusive eines spektakulären Finales - um jeden Preis zu halten.

PIPPIN - ein Stück aus der musikalischen Feder von Stephen Schwartz (WICKED, DIE FRAU DES BÄCKERS, KINDER VON EDEN) - handelt von einem jungen Mann, dem ältesten Sohn Karls des Großen, auf der Suche nach Selbstverwirklichung, Erfüllung und dem ganz großen Glück.

Erstmals wird die deutsche Version der gefeierten neuen Broadwayfassung (2013) des Musicals PIPPIN aufgeführt. Mit scharfem Witz, artistischen Tricks und einigen Überraschungen erzählt die fahrende Truppe von Darstellern, Gauklern und Akrobaten unter Federführung ihrer ehrgeizigen und erfolgreichen Prinzipalin die Geschichte des Thronerben.

Nach RENT, 9 to 5 und THE ADDAMS FAMILY ist PIPPIN die 4. Produktion der Musical Academy Tübingen e.V. Mit viel Begeisterung und Engagement bringt der knapp 20-köpfige semiprofessionelle Cast das Stück mit einer Live-Band auf die Bühne des Theaters Löwen in Tübingen. Lasst die Show beginnen!

Die Vorstellungen sind: Do., 13. & 20.06.2019, 19.00 Uhr Fr., 14. & 21.06.2019, 19.00 Uhr Sa., 15. & 22.06.2019, 19.00 Uhr