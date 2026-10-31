Pippo Pollina (IT)

Solo in Concerto 2027/Special Guest: Elisa Sandrini.

1987 stand Pippo Pollina erstmals als Liedermacher auf der Bühne – in einem kleinen Theater nahe Bern. Vierzig Jahre später blickt der sizilianische Musiker auf eine außergewöhnliche Karriere zurück: 25 Alben, über 200 veröffentlichte Lieder, rund 5.000 Konzerte in etwa 20 Ländern auf drei Kontinenten.

Nach vier Jahrzehnten intensiver Bühnenarbeit und vor einer längeren kreativen Pause präsentiert Pippo Pollina nun ein Solo-Programm. Aus seinem reichen Repertoire entsteht ein Konzert, das zeitlose Klassiker mit neuen Liedern verbindet – ergänzt durch selten gespielte Stücke und unverzichtbare Hits. Während er abwechselnd am Klavier und an der Gitarre spielt, werden unveröffentlichte Fotos und Videos projiziert, die seine außergewöhnliche Geschichte eindrucksvoll zeigen: vom Palermo der 1980er-Jahre, geprägt vom Kampf gegen die Mafia und einer gesellschaftlichen Krise, über seine Reisen mit Gitarre und Schlafsack bis hin zu internationalen Tourneen und frühen Weggefährten wie Linard Bardill oder Konstantin Wecker. Pippo Pollina pur: ohne Effekte, ohne Schnörkel. Nur seine erzählende Stimme und sein unverwechselbarer Gesang, der über die Jahre an Tiefe, Reife und Ausdruckskraft gewonnen hat.

Im zweiten Teil des Konzerts wird Pippo Pollina von der Musikerin Elisa Sandrini begleitet. Bereits während der letzten Tournee des sizilianischen Liedermachers vom Publikum geschätzt, bereichert die Sängerin, Pianistin und Akkordeonistin die Lieder Pollinas mit ihrer harmonischen Stimme.

Pollinas Musik kennt keine Grenzen. Seine weltoffene Haltung führte ihn zu renommierten Zusammenarbeiten mit Songwriter_innen aus unterschiedlichsten europäischen Sprachräu- men wie Konstantin Wecker, Georges Moustaki, Schmidbauer & Kälberer, Paolo Conte, Franco Battiato, Inti Illimani oder Rebekka Bakken. Ebenso arbeitete er mit bedeutenden Sinfonieorchestern – darunter das London Session Orchestra, das Sinfonieorchester der Ukraine, das Orchestra Toscanini oder das Jugend Sinfonieorchester Zürich – sowie mit Musiker_innen aus Jazz, Rock und Weltmusik wie Charlie Mariano oder Agricantus. Bei aller stilistischen Vielfalt blieb für Pollina eines stets zentral: das Lied als künstlerischer Kern.