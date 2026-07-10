Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet | OPEN AIR

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

"In Concerto 2026".

Pippo Pollina begeistert seit drei Jahrzehnten mit poetischen und politischen Liedern ein internationales Publikum. Der 1963 geborene Künstler hat seine sizilianische Heimat Palermo 1985 verlassen, nachdem ein Freund von der Mafia ermordet wurde, seitdem lebt er in der Schweiz. Er ist für seine poetischen Balladen und kraftvollen Protestsongs bekannt, die zu vielen Kooperationen mit Musikerkollegen führten. Pollina hat sich mit zahleichen Alben und regelmäßigen Tourneen als feste Größe in der europäischen Musikszene etabliert und durch seine charismatische Bühnenpräsenz eine treue Fangemeinde aufgebaut.

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Festivals & Open Airs, Konzerte & Live-Musik
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