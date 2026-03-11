Pippo Pollina & Quartetto Acustico

Pippo Pollina, der vielseitige sizilianische Musiker, ist als einer der kreativsten Künstler in der europäischen Singer-Songwriter-Szene und seit mehr als dreißig Jahren unterwegs.

Unzählige Plattenproduktionen, internationale Tourneen, prestigeträchtige Kollaborationen verleihen ihm einen besonderen Status, den er sich durch Kontinuität und Engagement sowohl im Studio als auch live auf der Bühne erarbeitet hat.

Begleitet von der Cellistin Cecile Grüebler, der Pianistin Elisa Sandrini, dem Perkussionisten Gionata Colaprisca und dem Klarinettisten Roberto Petroli wird er das neue Projekt mit kammermusikalischem Charakter auf die Bühnen Europas bringen.

La vita è bella così com ́è – Das Leben ist schön so wie es ist.

Kammermusikalisches Quartett

Pippo Pollina – Gitarre und Gesang

Cecile Grüebler – Cello

Roberto Petroli – Klarinette und Sax

Elisa Sandrini – Piano und Gesang

Gionata Colaprisca – Perkussion

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