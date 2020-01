Zu ihrem Repertoire gehören alte, traditionelle Lieder ebenso wie neue Kompositionen, geprägt von der düsteren Schönheit ihrer arktischen Heimat. Die Wurzeln der beiden Schwestern liegen in den Regionen von Kitikmeot und Kivalliq (Nunavut,Kanada); aufgewachsen sind sie in Yellowknife (Northwest Territories, Kanada), wo es für sie nicht immer leicht war, in Verbindung mit ihrer Inuitkultur zu bleiben. Als jungen Erwachsenen wurde den Schwestern klar, dass der traditionelle Kehlkopfgesang nicht nur musikalischer Ausdruck ist, sondern auch ein radikaler politischer Akt der Wiederbelebung ihres Kulturguts. Der Name des Duos „PIQSIQ“ beschreibt ihr gemeinsames Gefühl von Verwirrung hinsichtlich ihrer Identität als Heranwachsende. Auf Inuktitut bezeichnet „piqsiq“ einen Sturm, der entsteht,wenn der Wind derart bläst, dass der Schnee wieder „rückwärts“ in den Himmel hinauffliegt. Auf der Bühne performt PIQSIQ im engen musikalisch-rhythmischen Dialog miteinander und bietet dem Publikum ein besonderes Erlebnis, das bei jedem Auftritt variiert. Diese eindringlichemusikalische Dynamik haben PIQSIQ auch auf ihrem ersten Studioalbum Altering the Timelineeingefangen, das während einer spontanen Jam Session am Ufer des Bow Rivers mit Ruby Singh zustande kam, während des Calgary Folk Music Festivals im Sommer 2018. Auf ihrem neuesten Album, Quviasugvik: In Search of Harmony (2019), greifen sie in ihrem Kehlkopfgesang traditionelle Weihnachtsklänge variierend auf und führen diese kreativ weiter.