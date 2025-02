Piraten-Abenteuer

Ai ai Land- und Leseratten! In den Faschingsferien werden die Segel Richtung Karibik gesetzt, mit einem besonderen Lesungsfilm von ErfolgsautorThilo – der Feuertiger von Batavia, gedreht im Europapark-Rust!Im Anschluss dürfen die Kinder ihre eigenen Schatztruhen bemalen.Anmeldung bis Dienstag, 18.02.2025 unter der 07117003-451 oder per E-Mail an: bibliothek@filderstadt.de Die Veranstaltung ist kostenlos.

Gebühr

gebührenfrei

Anmeldung erforderlich

Ja, unter bibliothek@filderstadt.de oder unter 0711 7003-451