Die Natur drängt zurück in die Komfortzone des Menschen, z.B. in Form von Viren und Klimawandel. Auch in Form von Vulkanausbrüchen – bedrohlich und faszinierend zugleich. Die Band PIRX reagiert musikalisch darauf, sucht Entsprechungen dafür. Spiegelt ein Zeitalter künstlerisch, das nach dem Einfluss des Menschen auf die Umwelt benannt ist. Schafft Kunst in einer Zeit, in der sich die Natur gewaltsam zurück ins Bewusstsein einer Gesellschaft drängt und drängen muss. Noisig klingt das in der musikalischen Umsetzung dieser Band, mächtig und rau, gleichzeitig anschmiegsam – gewaltig und behaglich.

PIRX wurde im Jahr 2019 von den beiden Geowissenschaftlern und Musikern Lina Seybold und Moritz Gamperl gegründet. Als ein Viertel der Münchner Legende Candelilla war Seybold dort mitverantwortlich für das Songwriting. In Moritz Gamperl hat sie einen Partner gefunden, der nicht nur ihre (…) Handschrift aufgreift, sondern vielmehr mit ihr gemeinsam eine neue, gemeinsame Klangvision entwickelt. Komplettiert wird das Trio von Schlagzeuger Sascha Saygin.

„PIRX schieben Lava ins Tal, das in der Brandung zischend das Wasser kocht und einen wohligen Dunst erzeugt.“ (Hendrik Otremba / Messer)