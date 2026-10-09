Der globale Superstar PITBULL (Mr. 305 / Mr. Worldwide) bringt mit neu bestätigten Arena-Terminen seiner großen „I’m Back“-Tour die Party im Herbst zurück nach Europa – als Reaktion auf die weiterhin hohe Nachfrage der Fans in der Region. Nach einer spektakulären Reihe internationaler Auftritte und einer viralen Fan-Bewegung, die Arenen in ein Meer aus „bald caps“ verwandelt hat, wird PITBULL dann erneut ein elektrisierendes, generationsübergreifendes Live-Erlebnis liefern: Vollgepackt mit Hits aus seiner gesamten Karriere, sofort wiedererkennbaren Hymnen und ununterbrochener Party-Energie. Im November ist PITBULL damit in Zürich, Dortmund, Wien und Stuttgart zu erleben. Als Special Guest ist niemand Geringeres als Lil Jon bestätigt.