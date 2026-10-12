Der globale Superstar Pitbull (Mr. 305 / Mr. Worldwide) bringt mit neu bestätigten Arena-Terminen seiner großen I’M BACK Tour die Party im Herbst zurück nach Europa – als Reaktion auf die weiterhin hohe Nachfrage der Fans in der Region. Nach einer spektakulären Reihe internationaler Auftritte und einer viralen Fan-Bewegung, die Arenen in ein Meer aus „bald caps“ verwandelt hat, wird Pitbull dann erneut ein elektrisierendes, generationsübergreifendes Live-Erlebnis liefern: Vollgepackt mit Hits aus seiner gesamten Karriere, sofort wiedererkennbaren Hymnen und ununterbrochener Party-Energie. Im November ist Pitbull damit in Zürich, Dortmund, Wien und Stuttgart zu erleben. Als Special Guest ist niemand Geringeres als Lil Jon bestätigt.

Pitbull zählt weiterhin zu den konstantesten Live-Performern seiner Generation und ist auch auf Tour eine dominierende Größe – mit mehreren Spitzenplatzierungen in Tour-Rankings. Wie Billboard Boxscore berichtet, hat Pitbull im Laufe seiner Karriere weltweit mehr als 250 Millionen US Dollar eingespielt und über 4,7 Millionen Tickets verkauft. Seine jüngste Tournee, die Party After Dark Tour, war mit über 50 Terminen in 13 Ländern seine bis dato größte Solo-Tour und festigte Mr. Worldwides Ruf für Feiergarantie im Vollgasmodus und unvergessliche Fan-Momente – Nacht für Nacht.

Zusätzlich zu den neu angekündigten Arena-Terminen wird Pitbull am 10. Juli 2026 als Headliner bei American Express presents BST Hyde Park auftreten. Dort ist während seines Headliner-Sets ein offizieller GUINNESS WORLD RECORDS™-Rekordversuch geplant: die größte Versammlung von Menschen, die Glatzenkappen tragen – ein von Fans angestoßenes Phänomen, das liebevoll „The Bald E’s“ genannt wird. Letzte Tickets sind jetzt unter bst-hydepark.com erhältlich.