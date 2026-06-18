Die Sängerin und Songwriterin piya entwickelt seit einigen Jahren konsequent ihren eigenen Sound zwischen Chanson, Indie und elektronisch geprägtem Pop.

Mit intensiven Texten und einer klar wiedererkennbaren Klangsprache hat sie sich Schritt für Schritt eine wachsende Hörerschaft erspielt – auf Streaming-Plattformen ebenso wie auf der Bühne. Live überzeugte sie bereits in zahlreichen Shows, unter anderem im Umfeld von Lena und Linus, und wurde früh durch Programme wie PopCamp gefördert. Spätestens seit dem viralen Erfolg von "Schreie schreie schreie" gilt sie als eine der aufmerksam beobachteten Newcomerinnen im deutschsprachigen Pop. Nun veröffentlicht sie ihre neue EP "TIGER" und setzt damit den nächsten Entwicklungsschritt ihrer künstlerischen Arbeit.

Support: tarot

tarot ist ein Duo (Lea Rossatti und Ivan Syrov) aus Stuttgart, das an den Schwellen und Grenzen verschiedener Genres interessiert ist. In ihren Live-Sets trifft Improvisation auf Samples, Modularsynthese und Sound-Design. Experimentelle Klänge verweben sich mit musikalischen Tropen aus Pop, Ambient und polyrhythmischen Elementen.