Pizza à la Felix

Du wolltest schon immer deine eigene Pizza gestalten? Wir stellen dir einen hervorragenden Teig, mit welchem du eine Pizza entweder einen großen luftig weichen oder mit kleinem knusprigem Rand formen kannst. Belegt wird sie von dir mit extra Pizzakäse, leckerer Tomatensoße, frischem Basilikum und zusätzlichen Zutaten deiner Wahl wird die Pizza. Anschließend landet sie im Ofen, der mit bis zu 500 Grad innerhalb von Minuten backt. Im Anschluss kannst du dein Meisterwerk bei schönem Wetter auf unserer Dachterrasse oder in unserem offenen Bereich genießen.