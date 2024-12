Pizza Katze | STIMMKLANG

Alles mundgemacht: Beatboxing bedeutet, dass man mit dem Mund die verrücktesten Geräusche macht. Die Stimme kann klingen wie ein Schlagzeug – oder wie so ziemlich jedes andere Instrument oder Geräusch. Wie das geht? Das zeigt euch an diesem Nachmittag ein echter Könner: Raphael Schall war 2018 deutscher Beatbox-Meister und kam 2021 beim TV-Casting „The Voice of Germany“ mit der Band The Razzzones ins Halbfinale.

In seiner Mitmach-Show „Pizza Katze“ bäckt er gemeinsam mit den kleinen und großen Leuten im Publikum Geräusche-Gebäck, bringt ihnen erste Beatbox-Tricks bei und nimmt alle mit auf einen akustischen Ausflug ans Meer …