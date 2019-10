Pizza, Pasta, Pesto – wer liebt diese italienischen Köstlichkeiten nicht? Aber in Bella Italia schmecken die Gerichte doch immer irgendwie anders als in der heimischen Küche – oder? Damit ist jetzt Schluss, denn in diesem Kochkurs werden echte italienische Rezepte ausprobiert und gezeigt, wie die italienischen Köstlichkeiten ganz stilecht selbst hergestellt werden können. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen und interessanten Abend gemeinsam mit anderen Fans der italienischen Küche.

Bitte mitbringen: Geschirrtücher, Schürze, Behälter für restliche Köstlichkeiten, scharfes Messer.