Deine Chance, den Landtags-Kandidat:innen des Wahlkreis Waiblingen bei einem Stück leckerer Pizza Deine Fragen zu stellen!

Holt Euch ne Pizza und mischt Euch ein! Im Rahmen des WIR sind BUNT Jugendkulturfestivals bietet „Jugend goes Zukunft e.V.“ jungen Menschen die Möglichkeit, Politik aktiv mitzugestalten. Am Mi, 09. Juli 2025 verwandelt sich das Kulturhaus in Waiblingen in ein Forum für junge Politik-Interessierte. Ab 19 Uhr findet die Podiumsdiskussion „Pizza & Politik zur Landtagswahl“ statt, bei der ihr die Landtagskandidat:innen des Wahlkreises Waiblingen in lockerer Atmosphäre bei Pizza und Getränken kennenlernen könnt. Stelle Deine Fragen, erfahre, wie sie Dich & deine Interessen ab 2026 im Landtag von Baden-Württemberg vertreten und welche politischen Ziele sie allgemein verfolgen.

Deine Fragen, deine Politik

Du fragst Dich, wen Du wählen sollst und wer Deine Interessen vertritt?

Dann nutze diese Gelegenheit, um die Kandidat:innen persönlich zu treffen und Deine Fragen zu stellen.

In lockerer Atmosphäre kannst Du Dich über ihre politischen Ziele informieren und erfahren, wie sie sich ab 2026 im Landtag für Deine Anliegen einsetzen wollen.

Warum du dabei sein solltest:

Ungezwungener Austausch. Lerne die Kandidat:innen in einer entspannten Umgebung kennen und diskutiere mit ihnen.

Politik hautnah: Erhalte Einblicke in politische Themen, die uns alle betreffen.

Pizza & mehr: Genieße leckere Pizza und Getränke, während Du Dich informierst

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für die Landtagswahl interessieren und die Kandidat:innen kennenlernen möchten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein Veranstaltung von JugendGoesZukunft Fellbach e.V in Kooperation mit dem Kulturhaus Schwanen & der WIR sind BUNT Jugendkulturwoche.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Landesjugendring Baden-Württemberg durchgeführt und vom Landtag von Baden-Württemberg gefördert.