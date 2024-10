Plätzchenzauber & Glühweinwärme

In der kalten Jahreszeit zieht es uns ins Warme. Wir möchten beieinander sein und eine kuschelige Atmosphäre um uns herum schaffen.

Aber oft bleibt unter der Woche zu wenig Zeit dafür.

An diesem letzten Novembersamstag möchten wir gemeinsam mit euch die Weihnachtsbäckerei eröffnen und kulinarisch in die letzte Zeit des Jahres starten. In geselliger Runde, bei schöner Musik und leckeren Glühweinen backen wir mit euch Altbekanntes und Neuerlerntes.

Mit verschiedenen Plätzchenvariationen, kleinen Snacks für zwischendurch und einem Likörchen für daheim, möchten wir euch den Abend versüßen und gemeinsam eine schöne Vorweihnachtszeit verbringen.