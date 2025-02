Plüderhäuser Energietage

Als Gemeindeverwaltung freuen wir uns sehr, am 28.03.25 und 29.03.25 erstmalig Energietage in Plüderhausen stattfinden lassen. Gemeinsam mit dem HGV, der klimaneutral Gruppe und der Energieagentur Rems Murr gGmbH wird die Veranstaltung organisiert und durchgeführt. Ziel soll sein, die Bürgerinnen und Bürger bezüglich Energie- und Einsparpotentialen im Eigenheim zu informieren, aber auch die wirtschaftlichen Vorteile und den Eigennutzen intensiver herauszuarbeiten. Die energetische Sanierung soll in den Vordergrund gerückt werden, sodass die umweltrelevanten Aspekte berücksichtigt werden.