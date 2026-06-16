Die 62. Auflage der Plüderhäuser Festtage begeistert mit 5 Tagen Herzschlagvergnügen auf dem Gänswasen.
Für alle, die sich für die Festtage besonders herausputzen und in Dirndl oder Lederhose kommen, gibt´s auch dieses Mal wieder unser beliebtes Mottoherzle gratis als modisches Accessoire zum Umhängen - hergestellt aus feinstem Lebkuchen - solange der Vorrat reicht.
Die festtragenden Vereine und ihre Mitglieder sind schon jetzt Feuer und Flamme fürs fröhliche Miteinander mit Gästen aus nah und fern!
Info
Festplatz Gänswasen Gänswasen 16, 73655 Plüderhausen
Stadt & Weinfeste