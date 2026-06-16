Die 62. Auflage der Plüderhäuser Festtage begeistert mit 5 Tagen Herzschlagvergnügen auf dem Gänswasen.

Für alle, die sich für die Festtage besonders herausputzen und in Dirndl oder Lederhose kommen, gibt´s auch dieses Mal wieder unser beliebtes Mottoherzle gratis als modisches Accessoire zum Umhängen - hergestellt aus feinstem Lebkuchen - solange der Vorrat reicht.

Die festtragenden Vereine und ihre Mitglieder sind schon jetzt Feuer und Flamme fürs fröhliche Miteinander mit Gästen aus nah und fern!