Mit 8 Musikern schafft es Planet Floyd bei jedem Konzert aufs Neue, das Publikum in die magische Welt von Pink Floyd eintauchen zu lassen.

Tauchen Sie ein in den Sound, schließen Sie die Augen, um zu genießen und öffnen Sie sie wieder, um zu staunen!

Erinnerungen an die psychedelischen Konzerte werden wach, man glaubt den süßlichen Geruch, der die Konzerte von Pink Floyd immer begleitet hat, förmlich zu riechen.

Gänsehautfeeling bei Titeln wie „Comfortably numb“ oder „The great gig in the sky“.

Lassen Sie sich mit „Shine on you crazy diamond“ in Dimensionen fernab vom Alltag entführen. Spüren Sie die Gedanken und die Kritik in den Texten von „Us and them“ und „Pigs“, die heute fast mehr als damals Aktualität besitzen, und tauchen Sie bei „Echoes“ ein in 22 Minuten Psychedelic pur.

Ein Kritiker schrieb zur Show: „Zweierlei lösen Planet Floyd ein: Sie leisten ein Wiederhören mit Pink Floyd... und Planet Floyd haben Stil! Bei aller instrumentalen Fertigkeit. Sie dürfen das!“