Platten hören #6

Am Sonntag, 03.02.2019 laden wir ab 17 Uhr wieder zum gemeinsamen Platten hören in gemütlicher Atmosphäre. Bringt eure LPs, CDs, MP3s etc. mit, spielt sie vor, erzählt dazu etwas oder nicht. Möglicherweise ist einer der Songs der nächste Klassiker in Deiner Plattensammlung. Zerrisse sind natürlich auch erwünscht. Plattenspieler und CD-Player haben wir für Euch aufgebaut. Dazu gibt es eine Suppe und kühle Getränke.