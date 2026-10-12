Placebo im Herbst auf „30th Anniversary Tour“ in Deutschland

Manchmal beginnt eine Geschichte nicht am Anfang, sondern im Echo. Ein Gitarrenakkord, der nachhallt wie eine Erinnerung, eine Stimme, die sich anfühlt, als hätte sie die Jahre überdauert ohne leiser zu werden. Drei Jahrzehnte nach ihrem Debüt holen Placebo genau dieses Echo zurück – und stellen fest, dass es nie wirklich verschwunden war. 1996, auf dem Höhepunkt des Britpop, war diese Band ein Störgeräusch. Während andernorts Bier, Nation und Nostalgie gefeiert wurden, sang Brian Molko von Androgynität, Sucht und Entfremdung. Es war Musik wie ein offenes Geheimnis: verletzlich, provokant, radikal ehrlich. Songs wie „Nancy Boy“ oder „36 Degrees“ waren keine Hits im klassischen Sinn, sondern Statements. Scharfkantig, unbequem, notwendig. Mit Placebo „RE:CREATED“ wird dieses Debüt nun nicht einfach neu aufgelegt, sondern neu gelesen. Eher Director’s Cut als Remaster. Die Band hat die alten Masterbänder geöffnet und etwas hinzugefügt, das sich nicht im Studio herstellen lässt: drei Jahrzehnte Live-Erfahrung.

Denn diese Songs haben sich auf der Bühne verändert, Nacht für Nacht, Stadt für Stadt. Sie sind gewachsen, roher geworden, manchmal zarter. Live, das war schon immer der Ort, an dem Placebo sich vollendeten. Wer einmal erlebt hat, wie Molkos Stimme einen Raum durchschneidet, weiß, dass hier keine Nostalgie verwaltet wird. Es ist eher ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die neuen Versionen tragen noch immer die Nervosität der Neunziger in sich, aber auch die Wucht einer Band, die gelernt hat, sich selbst zu vertrauen. Es geht nicht um Verbesserung, sagen sie, sondern um Vollendung. Vielleicht ist das der eigentliche Kern dieses Projekts: ein Innehalten, ohne stillzustehen. Ein Blick zurück, der nicht verklärt, sondern schärfer macht, was damals schon angelegt war. In einer Gegenwart, in der Fragen nach Identität, Körper und Zugehörigkeit wieder mit neuer Härte verhandelt werden, wirken diese alten Songs plötzlich wieder erstaunlich aktuell. Und dann ist da noch die Bühne. Dort, wo alles begann und ich immer wieder neu erfindet. Im Herbst kehren Placebo genau dorthin zurück auf große Deutschlandtour, mit Songs der ersten beiden Alben, von denen einige seit über zwanzig Jahren nicht mehr live gespielt wurden. Ein Jubiläum, ja. Aber vor allem: ein Versprechen