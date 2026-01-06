Science-Fiction-Komödie von Yael Ronen und Itai Reicher · 14+.

Die Erde runtergerockt, der Mensch am Rande des Abgrunds. Auftritt der Aliens: Als Zeremonienmeister einer intergalaktischen Gameshow wollen sie ermitteln, welche Spezies vor dem unweigerlichen Weltuntergang gerettet werden soll. In Yael Ronens und Itai Reichers „Planet B“ konkurriert der Mensch mit smarten Ameisen, singenden Füchsen und schreckhaften Fledermäusen, mit depressiven Pandas, aktivistischen Hühnern und Macho-Krokodilen. Wer ist die Krone der Schöpfung? Wer hat das größte Unterhaltungspotential? Wer kommt auf den rettenden „Planet B“?

Verpackt in hochtouriges Pointen-Pingpong gibt es jede Menge Debattenstoff, hinreißend absurde und feinsinnig-kluge Ideen und eine Portion Doppelbödigkeiten als den besten Immunschutz gegen allzu simple Weltsichten. Nie war Artensterben lustiger.