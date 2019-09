× Erweitern Planet Floyd Planet Floyd - The German Pink Floyd Tribute

Pink Floyd, sie wurden als Giganten des Progressive- bzw. Art-Rock bezeichnet, sie verknüpften als Erste Musik- und Lightshow sowie eine Videoshow mit auf die Songs zugeschnittenen Filmen zu einem klanggewaltigen, emotionalen Gesamtkunstwerk. Kritische und gefühlvolle Texte wurden von einer emotionalen Musik getragen. Die Live Shows von Pink Floyd waren Ereignisse, zu denen Millionen begeisterter Fans pilgerten. Will man das Werk von Syd Barret, David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason und Richard Wright beschreiben, gehen einem die Superlative aus. Dieses umfangreiche und in der Komplexität unerreichte Werk heute live, authentisch und emotional auf die Bühne zu bringen, grenzt an ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Demzufolge gibt es weltweit auch nur sehr wenige Bands, die sich dieser Herausforderung stellen. Mit 9 Musikern und 4 eigenen Technikern schafft es die im Großraum Stuttgart und Heilbronn beheimatete Band Planet Floyd bei jedem Konzert aufs Neue, das Publikum in die magische Welt von Pink Floyd eintauchen zu lassen.

Erleben Sie einen Abend mit der Stimmung und den Emotionen der Songs von Pink Floyd Planet Floyd haben passend zu den Songs Videos produziert, die auf der berühmten runden Leinwand die stimmungsvoll dargebotenen Songs dieser Supergruppe unterstützen. Tauchen Sie ein in den Sound, schließen Sie die Augen um zu genießen und öffnen Sie sie wieder, um zu staunen! Erinnerungen an die psychedelischen Konzerte werden wach, man glaubt den süßlichen Geruch, der die Konzerte von Pink Floyd immer begleitet hat, förmlich zu riechen. Gänsehautfeeling bei Titeln wie „Comfortably numb“ oder „The great gig in the sky“. Lassen Sie sich mit „Shine on you crazy diamond“ in Dimensionen fernab vom Alltag entführen. Spüren Sie die Gedanken und die Kritik in den Texten von „Us and them“ und „Pigs“, die heute fast mehr als damals Aktualität besitzen, und tauchen Sie bei „Echoes“ ein in 22 Minuten Psychedelic pur.

Ein Kritiker schrieb zur Show: „Zweierlei lösen Planet Floyd ein: Sie leisten ein Wiederhören mit Pink Floyd… und Planet Floyd haben Stil! Bei aller instrumentalen Fertigkeit. Sie dürfen das!“

Weitere Informationen unter www.livemacher.de