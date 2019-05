Planungskultur – Thema der Region Stuttgart...

Das 2. Impulsgespräch Bürgerengagement befasst sich mit der partizipativen kommunalen und regionalen Planungskultur... oder sollt man schreiben Entwicklungskulturen?Zwischen "Planung von unten" und schierem "Karnickel aus dem Hut" scheint vieles möglich. Wie läuft das denn in Nürtingen mit der Stadtentwicklung, was wurde aus dem gemeinsam erarbeiteten ISEK 25? Gibt es einen Neuanfang nach Jahren der Zerwürfnisse? Wie sieht es in anderen Kommunen der Region Stuttgart aus und wie passen diese örtlichen Gepflogenheiten mit regionalen Erfordernissen zusammen? Haben partizipative Gremien aus Laien/Fachleute/Interessenten/Investoren-Grenzen hinaus die Chance beste Qualitäten zu liefern? Wie geht die Community mit entstehenden TOP-Projekten um? Sind Bürger die besseren Scouts für Erfordernisse der kommunal/regionalen Entwicklung?Ein öffentliches und offenes Gespräch nach den Kommunalwahlen in Nt und dem ganzen Land und zu Beginn des regionalen Prozesses der IBA 2027 (Internationale Bau-und Architekturausstellung)!