L´elisir d'amore

Die Liebe wirft den Landarbeiter Nemorino völlig aus der Bahn. Doch die von ihm angebetete Gutsbesitzerin Adina gibt sich in Sachen Liebe wie auch Nemorino gegenüber vollkommen abgeklärt. Unerwartet taucht der Charismatiker Dulcamara auf und bietet Nemorino einen Liebestrank an, von dessen Einnahme sich Nemorino Adinas Zuneigung erhofft. Dieser wundersame Trank ist zwar nur eine Flasche Bordeaux – doch löst er auf unerwartete Weise Nemorinos Blockaden... Regisseurin Anika Rutkofsky erzählt in ihrer Inszenierung von der Wiederentdeckung von Phantasie und magischem Denken in einer entzauberten Welt. Und auf der Bühne glänzt das junge Sängerensemble der Staatsoper Stuttgart!