Plattenabend: Weltberühmt in Österreich – Austropop & more

Club W71 Weikersheim Zwischen den Sportplätzen, 97990 Weikersheim

Club W71 Mitglied und Österreicher Eugen gibt an diesem Abend Einblick in die österreichische Pop Seele. Das Hauptaugenmerk wird auf die Hoch-Zeit des Austrops, also den Zeitraum von Anfang der 1970er bis Ende der 1990er Jahre gelegt.

Abseits der totgenudelten Nummern gibt es hier immer noch genügend Schmankerln zu entdecken.

Darüber hinaus wird auch Musik aus anderen Genres und Zeiträumen zu hören sein, immer aber aus Österreich. Passend zum Thema wird es auch ein spezielles Getränkeangebot geben.

