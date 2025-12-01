Schalleluja!

Das Plattenfest „Vinyl-Fest“ findet einmal im Jahr in Waldmannshofen bei Eschach im Wald in der großen Sandgrube statt. 2025 schon das 22-mal.

Die Veranstaltergemeinschaft vom Plattenfest, freut sich immer wieder aufs Neue auf dieses einzigartigen Fest in der Natur mit Schallplattenmusik von der Flowerpower-Zeit bis in die 80er.

Es ist eine Gruppe von Leuten, die gerne jedes Jahr zusammen einen schönen, sorgenfreien Festabend miteinander verbringen wollen. Es sind Menschen, die diese Zeit real erlebt haben, sowie jüngere hochmotivierte Anhänger dieser grandiosen Musik.

In den 70ern war es damals noch wichtig seine Meinung zu sagen und den Zusammenhalt untereinander zu pflegen. Diese Lieder wurden aus der damaligen Lebenserfahrung wie Liebe, Freude, Schmerz, Politik und Visionen heraus geschrieben.

Lasst uns gemeinsam diesen Abend als „Plattenfest goes Übel“ genießen und zur guten, alten Musik rillaxen.

Die vier DJ’s werden mit jeder Menge Vinyl anreisen mit dem sie das Übelmesser ordentlich zur kalten Jahreszeit einheizen werden. Mit im Gepäck werden Schallplatten von den 60ern bis heute dabei sein. Ihr könnt euch somit auf einen gekonnten Mix aus Pop, Rock und Blues freuen.