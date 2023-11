Back to the roots: Die 12. Plattenparty mit DJ Andy (bekannt durch Hubs&Co. Markelsheim, "Flair" Hollenbach und "Pinocchio" Krautheim) steigt am Samstag, 27.01.2024, in der Turnhalle in Markelsheim.

Aufgelegt wird Rock, NDW, Pop&Wave, Disco und Fox.

Beginn: 21.00 Uhr, Einlass ab 20.00 Uhr.