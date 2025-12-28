Plattensofa mit Adrian

Plattensofa ist kein klassischer DJ-Abend, eher ein Gefühl.

Schallplatten drehen ihre Runden: frühe Aufnahmen, vergessene Fundstücke, Indie von gestern, vorgestern und irgendwo dazwischen. Aufgelegt wird nach Gefühl, nach dem, was im Raum passiert. Mal nur ein Track, mal läuft eine Platte komplett durch – Seite A bis B, ohne Eile, ohne Skip-Taste.

Plattensofa heißt bleiben dürfen, zuhören, treiben lassen. Die Musik gibt den Ton an, aber nicht den Takt. Ein Abend aus Vinyl, gemacht für offene Ohren.