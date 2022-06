Theatergruppe der Grundschule Zell

Die Suche nach dem Stein der Friedfertigung

In einem Internat für Kinder mit magischen Fähigkeiten läuft alles aus dem Ruder, weil die beiden Schwestern Diana und Peppa sich nicht vertragen können. Ihr Streit ruft einen Kobold auf den Plan, der ein großes Buch mitbringt. Daraus lesen die Schwestern versehentlich die Fee Lilienblum heraus. Diese bewacht die Steine der Tugenden auf dem Schloss, in dessen Nähe die beiden Mädchen aufgewachsen sind. Von der Fee erfahren sie, dass der Stein der Friedfertigkeit aus dem Schloss geraubt wurde und das ganze Land deshalb in Schutt und Asche liegt. Die beiden Schwestern machen sich mit der Fee auf die Suche nach dem Stein…

Theatergruppe der Waisenhofschule

Hinter der Wand

Was verbirgt sich hinter der Wand? Drei Schülerinnen und eine Gruppe Rentner wollen es unbedingt wissen und wagen den Schritt hinter die Wand. Neugierig schauen sie sich in der neuen Welt um. Sie entdecken eine Welt voller Farben, Magie und Donnerwetter. Der König der Tiere sucht verzweifelt seine Krone und befürchtet, dass sie aufgegessen werden könnte…

Theatergruppe der Pliensauschule

Nefleh hcue hci nnak?

Albert Einstein hat eine Zeitmaschine entwickelt. Mithilfe der unsterblichen Fähigkeiten eines Axolotls will er nun durch die Zeit reisen. Doch etwas geht schief. Die Zeitmaschine landet auf einem anderen Planeten, auf dem alles rückwärts geht.

Einsteins Assistentinnen versuchen die Zeitmaschine wieder in Stand zu setzen, aber dazu müssen sie erst zu einem Drachen reisen, in dessen Augen sie die Lösung aller Probleme erkennen können.

Theatergruppe der Grundschule Mettingen

Gemeinsam sind wir groß

In Esslingen wird ein Fußballturnier ausgetragen zwischen allen 3. Klassen der Stadt. Die 3. Klasse der Grundschule Mettingen ist begeistert und siegessicher. Doch nicht alle lieben Fußball. Als auch noch einige Mädchen mitspielen wollen, kommt das für die selbsternannten Fußballprofis der Klasse nicht infrage. Es sei denn, es ist das richtige Mädchen, das mit den schönsten Haaren und dem süßesten lächeln…

Bis eine spielfähige Mannschaft entsteht, sind noch einige Hindernisse zu überwinden. Denn nur gemeinsam sind sie groß.