Platzkonzert in Tauberbischofsheim - Blasmusik, Tradition und Sommeraktion Hip-Hop Flashmob

Platzkonzert mit der Musikkapelle Distelhausen und der Tanzgruppe "Maikäfer aus Erbshausen".

Sommeraktion ab 12 Uhr mit Hip-Hop Mitmach-Flashmob für Groß & Klein (unter Leitung von Lena Braun)

Genießen Sie das schöne Ambiente unseres historischen Marktplatzes, umgeben von charmanten Fachwerkhäusern und der Gastfreundschaft der Stadt. Lauschen Sie den Klängen der Blasmusik, begleitet von traditionellen Volkstänzen der Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim.

Für die kleinen Gäste bieten wir an der Tourist-Information spannende Outdoor-Spiele zum Verleih an.

Lassen Sie sich auch von der umliegenden Gastronomie verwöhnen: Beginnen Sie den Tag mit einem köstlichen Frühstück in einem der lokalen Cafés oder gönnen Sie sich ein erfrischendes Eis, während Sie die Klänge des Konzerts genießen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!