Platzkonzerte auf dem Marktplatz

Zwischen Mai und Oktober verwandeln die Tübinger Musikvereine mit ihren kostenlosen Platzkonzerten den Tübinger Marktplatz wieder regelmäßig zur Bühne.
Info
Marktplatz Tübingen Am Markt, 72070 Tübingen
Konzerte & Live-Musik
bis
