"PLAVI ORKESTAR" - 40 Jahre Jubiläumstour. Eine der größten Pop/Rock Bands, gegründet in Sarajevo kommt am Samstag, den 04.10.2025 nach Stuttgart und rockt die Bühne in der Porsche Arena. Seit Ihrer Gründung in den 1980er Jahren, hat sich die Band mit ihren einzigartigen Songs tief in die Herzen des Publikums gespielt, das letzte mal in Stuttgart vor fast 20 Jahren.

PLAVI ORKESTAR:

SASA LOSIC "Losa" - Vocal

ADMIR CEREMIDA "Cera" - Drums

SAMIR CEREMIDA "Cera" - Bassgitarre

ROBERT PIKL - E-Gitarre