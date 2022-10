Soul Freunde, hier geht’s lang, denn hier geht die Sonne auf und der zeitlose Geist der Funk & Soul Ära erfährt eine fulminante Wiedergeburt:

SECOND SUN. Schon das Auge groovt mit. Inspiriert von Tower of Power, Earth Wind & Fire, Incognito, Rufus & Chaka Khan, Kool & the Gang, Casino Lights, Quincy Jones und vielen anderen mehr, lässt SECOND SUN den Soul raus, verdammt nah am Ideal, in einem eigenen Gewand aus Arrangierkunst, Spielfreude und einer ergreifenden Zeitlosigkeit.

Die Prozentrechnung musste extra neu erfunden werden: 99% Funk and Soul, 200% Joy and Fun, Satzgesang, der unter die Haut geht, druckvolle Bläsersätze, die Gläser entzweispringen lassen, Power Music, die in den Bauch geht, hip, ohne in den Kopf zu steigen, Groove ohne Ende, echt und pur, ein hochbrisanter Cocktail aus Funk & Soul Music, serviert von einer Band in der Größe einer Fußballmannschaft: 11 Freunde, die Clubs und Kneipen genauso wie Konzertsäle und Festivals unter Strom setzen.

SECOND SUN sind Rebecca Hart (voc), Jenny Sprenger-Müller (voc), Ronnie Coker (voc), Andreas Mürdter (alt / bariton sax), Rainer Schmid-Vasterling (tenor sax), Stefan Klink (trp), Andreas Pastorek (perc), Petra Schenk (perc), Michael Verheyen (keyboards), Jürgen Reichert (bass), Harald Brenneisen (drums), Dirk Sonntag (git).