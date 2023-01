Playground–Band

Die exquisite Soul-Sängerin Journi schöpft aus dem Vollen emotionaler Höhen und Tiefen, begleitet von exzellenten Musikern wie Christoph Sauer (Afrob, Freundeskreis), Rainer Scheithauer (DePhazz, Herbert Grönemeyer), Philipp Konowski (Louisiana Red), James Simpson (Anita Baker, Tribute to Barry White Show). In Summe eine geballte Ladung Soul. Exklusiv im blauen Haus. Fast jeden ersten Freitag im Monat. In abwechslungsreich rotierender Besetzung. Intensiver Musikgenuss garantiert.