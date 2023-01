Gewinner des Deutschen Pop- und Rockpreis 2021

in der Kategorie „Fusion- und Jazzrockband“.

Mit eingängigen Melodien und Rhythmen, die zwischen geradem Rock und verschachteltem Jazz changieren, gelingt der Steve Cathedral Group eine beeindruckend homogene Mischung aus Jazz, Rock und Pop, wobei sie sich aus den genannten Genres jeweils das Beste herauspicken: ihre Musik ist smart, aber nicht verkopft.

Die preisgekrönte Band klingt dabei so eigenständig und souverän, dass ihnen die Presse zu recht „flirrenden Wohlklang, hochvirtuos“ (Schwäbisches Tagblatt) und eine „eigene intime Atmosphäre“ (Gitarre & Bass Magazin) attestieren.

Die Steve Cathedral Group erzählt musikalische Geschichten, die dem Hörer stets Raum für eigene Interpretationen gibt und Band-Boss Steffen Münster beweist nicht nur mit dem Bandnamen, dass er um die Ecke denken, sondern auch spielen kann.

Mit spürbarer Spielfreude, energetischen Improvisationen und erfrischender Spontanität auf der Bühne spielt die Group Stücke die Ohr und Konzerte die in Erinnerung bleiben!

„Sie grooven, sie rocken, haben feinen musikalischen Humor. Doch nichts davon ist beliebig und gefällig. Fusion? Davon gerne mehr!“

Wolfgang Frommlet, Schwäbische Zeitung, 18. März 2019

Matthias Anton

Matthias studiert Saxophon an der Musikhochschule in Mannheim bei Prof. Jürgen Seefelder. Seit 2005 ist er Dozent an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Seit Juli 2010 ist er Honorarprofessor für Saxophon (Bachelor/Master klassisches Saxophon, Schulmusik & Verbreiterungsfach Jazz & Popularmusik) an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Seit 2020 ist er künstlerischer Leiter und Bandleader der Bosch Big Band. Seit 2021 ist er Professor für Saxofon und Bigband-Leitung an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen.

Spielte und arbeitete mit: Peter Herbolzheimer, Jiggs Whigham, Ack van Rooyen, John Ruoco, Andrew Strong, Frank Haunschild, Al Porcino, Judy Niemack, Jose Cortijo, Jeanfrancois Prince, Frank Kuruc, Paul Heller, Michael Wollny, Eva Kruse, Nils Klein, Philipp Gropper, Dennis Gäbel, David Haynes, Frank Wellert, Anika Neipp, Florian Weber, Florian Trübsbach, Frederik Köster, Nils Klein, Kristjan Randalu, Bodek Janke, Axel Schlosser, Hanno Busch, Tom Gäbel, Alvin Mills, Lillo Scrimali, Mick Woll, The Weather Girls, Marla Glenn, Robbee Mariano, Ralf Gustke, Mini Schulz, Dirk Erchinger, Obi Jenne, Charles Simmons, Paul Höchstädter, Eva Latitia, Dany Martinez, etc.