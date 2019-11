Er hat zwei Mord-Anschläge überstanden und den Kampf mit Neonazis in Dortmund aufgenommen: Seine Erfahrungen hat der Zeichner in einer Graphic Novel verarbeitet.

Graphic Novel oder Comic-Roman: Mit diesem Begriff werden komplexe Comics umschrieben – die oft historische, politische Themen aufgreifen. Mit der Graphic Novel „Drei Steine“ hat der Illustrator Nils Oskamp seine eigene Geschichte in Bildern und Sprechblasen umgesetzt – seine Erfahrungen als Jugendlicher mit Rechter Gewalt.

Für „Drei Steine“ wurde Oskamp mit dem „Rudolph-Dirks-Award“ ausgezeichnet, auch der wichtige französische Comic-Markt ist auf den Illustrator aufmerksam geworden – er arbeitet aktuell an einer französischen Ausgabe. „Drei Steine“ sind bis 30.03.2019 Ausstellung mit einem Begleit-Programm zu sehen.