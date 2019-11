Wortwechsel & Lesung mit Nils Oskamp

Unsere Interviewer aller Altersgruppen, hier auch Schüler des MPG Böblingen, werden für Sie die Fragen erarbeiten und den prominenten Gästen klug, charmant und mit dem gewissen Biss auf den Zahn fühlen.

An diesem Sonntag ist der Illustrator Nils Oskamp zu Gast.

Er hat mit der Graphic Novel „Drei Steine“ seine eigene Geschichte in Bildern und Sprechblasen umgesetzt hat – seine Erfahrungen als Jugendlicher mit Rechter Gewalt. Der Autor hat bis jetzt über 120 Lesungen überwiegend an Schulen gehalten und damit über 23.000 Schüler erreicht. Diese Ausstellung wurde das erste Mal auf dem Comic Salon Erlangen 2016 präsentiert und inzwischen um mehrere

Exponate wie eine Multimediastation, Infotafeln und Dioramen: Inzwischen war sie an über 10 Orten in ganz Deutschland zu sehen.