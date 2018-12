× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Simon Paterno wurde in Neuseeland geboren und ist als Filipino-Deutscher in Hamburg aufgewachsen.

Seine musikalische Ausbildung erhielt der heutige Wahl-Berliner größtenteils in New York, Hamburg und Stuttgart. Berufliche Stationen waren Gospelprojekte, Bigbands, Theater und auch die Jazzopen 2010 und 2015, wo Paterno als Vorgruppe von Earth, Wind and Fire und Bob Geldof auftrat. Der Sänger verbindet Soul und Eigenkompositionen, irgendwo zwischen R&B, Gospel und Jazz