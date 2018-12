Werner Acker G-Band

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Sängerin Verena Nübel studierte Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und als Stipendiatin des Baden-Württemberg Stipendiums am Conservatorium in Maastricht.

Der Gitarrist und Dozent an der Musikhochschule Stuttgart Werner Acker hat speziell für diese Besetzung Songs aus dem Repertoire von Ray Charles und Eva Cassidy arrangiert. Das G im Bandnamen steht für Generations – die Bandmitglieder setzen sich aus mehreren Generationen zusammen (im Alter von um die 20 bis um die 60 Jahre).

Band:

Voc: Verena Nübel

Guit: Werner Acker

Pno/Keyb: Rainer Scheithauer

Bass: Daniel Pflumm

Drums: Julian Feuchter