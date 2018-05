Feel the Spirit – Playground beschwören den Geist der 60er- und 70er-Jahre und feiern ihr 10-jähriges Bandbestehen mit einem besonderen Konzert im Amadeus in Rottenburg. „Besonders“ deshalb, weil wir anlässlich unseres kleinen Jubiläums zahlreiche ehemalige Playground-Mitstreiter und befreundete Musiker zum Jammen eingeladen haben. Mit von der Partie sind Eva und Wolfgang, die ihren musikalischen Weg einige Jahre mit uns gemeinsam gegangen sind. Ebenfalls zu sehen und zu hören sind Antje Nesch (ex Crazy Mama and the Forgotten Sons), Jochen Bruche (Stormy Riders) und Thomas Merx (Souled Out). Bei gutem Wetter spielen wir draußen vor dem Amadeus. Tischreservierung empfiehlt sich.

Die vier Musiker (Sven Sender git u. voc, Volker Scheer git u. voc, Tim Konhäuser b und Heinz-Peter Schlemmer dr) der Tübinger Cover-Band Playground und sind allesamt mit Pril-Blume, Dalli Dalli und Schlaghosen aufgewachsen. Diesmal haben Sie Antje Nesch im Gepäck, die durch ihre erdige, soulige Stimme noch einen draufsetzt.

Sie huldigen mit ihrem Programm den großen Rock- und Blues-Heroen der 60er- und 70er-Jahre. Ihr Repertoire umfasst Songs von Musik-Legenden wie Jimi Hendrix, Cream, Neil Young, Eric Clapton, CCR oder Lynyrd Skynyrd.

Wer auf entspannte After-Work-Mukke steht oder gerne mal wieder so richtig abschwoofen möchte, ist bei Playground genau richtig. Denn für alle vier steht der Spaß am gemeinsamen Musizieren im Mittelpunkt. Die wollen eben einfach nur spielen....