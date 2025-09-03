Playmobilausstellung im Residenzschloss Mergentheim

PLAYMOBIL KINDERTRÄUME. ZEITREISE FÜR FAMILIEN

Residenzschloss Mergentheim Schloss 16, 97980 Bad Mergentheim

Wer kennt sie nicht - die weltweit beliebten Spielfiguren aus unseren Kinderzimmern? Nun ziehen sie ins Residenzschloss Mergentheim ein: Ägypter, Römer, Ritter, Prinzessinnen…

Zu verdanken ist die Ausstellung den Ulmer und Ludwigsburger „Klötzlebauern“. Ihre Werke entstanden in aufwendiger Tüftelarbeit, zeigen Kreativität sowie Liebe zum Detail.

Das Kultspielzeug feiert 2024 den 50. Geburtstag. Zum Jubiläum werden in der Ausstellung Originalfiguren aus den 70er Jahren sowie neue Kreationen präsentiert. Die Playmobil-Landschaften bieten Nostalgie für Erwachsene und laden Kinder zum Staunen ein. Lassen Sie sich in fantasievolle Welten entführen!

Die Ausstellung wurde verlängert bis 21. September 2025

