Playtime - mit Walter Ercolino

»Wann war das letzte Mal, dass wir bewusst unserer Lieblingsmusik zugehört haben? Mit voller Aufmerksamkeit. Ganz ohne Ablenkung und ohne Unterbrechung. Nicht im Skip- oder Shuffle-Modus. Ein Album von Anfang bis Ende.«

Walter Ercolino leitet das Popbüro Region Stuttgart und ist seit über 20 Jahren in der Musik- und Kreativwirtschaft verwurzelt. Als studierter Kulturwissenschaftler kennt er die Branche von vielen Seiten: als Künstler, Förderer anderer Künstler, Konzertveranstalter, Inhaber eines Labels und auch Musikproduzent- und Manager. Für ihn geht es, frei nach Diederichsen, in der Popmusik nicht nur um Musik. Die Einbeziehung anderen Disziplinen in einem popkulturellen Rahmen ist ein wichtiger Aspekt seiner vielseitigen Arbeit.

Er präsentiert uns sein persönliches Lieblingsalbum – aufgelegt von Vinyl und gespielt auf der hauseigenen Soundanlage. Gehört wird das Album als Überraschung – zusammen mit Euch. Einige werden die Platte kennen. Andere vielleicht gar nicht. Aber wir alle werden nach dem Abend das Lieblingsalbum bestimmt nie wieder vergessen