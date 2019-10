Playtime - mit Heiko Maile (Camouflage)

PLAYTIME

»Wann war das letzte Mal, dass wir bewusst unserer Lieblingsmusik zugehört haben? Mit voller Aufmerksamkeit. Ganz ohne Ablenkung und ohne Unterbrechung. Nicht im Skip- oder Shuffle-Modus. Ein Album von Anfang bis Ende.«

Heiko Maile ist Filmkomponist, Musikproduzent und Musiker. Aufgewachsen in Bietigheim-Bissingen gründete er 1983 mit Freunden die Elektropop-Band Camouflage, die mit ihren Hits »The Great Commandment« und »Love Is A Shield« weltweit bekannt wurden. Seine Werke als Filmmusiker umfassen moderne Kinothriller (Die Welle, Die vierte Macht, Wir sind die Nacht, Nominierung Deutscher Filmpreis 2011), Komödien (Türkisch für Anfänger), Animationsfilme (Love & Theft, Deutscher Kurzfilmpreis 2010), Kinderfilme (Vorstadtkrokodile) und internationale Zusammenarbeiten (Killerman). Aktuell komponiert und produziert er die Filmmusik für die Serienadaption von »Die Welle«, die demnächst bei Netflix zu sehen sein wird. Heiko Maile lebt und arbeitet in Stuttgart.

Er präsentiert uns sein persönliches Lieblingsalbum – aufgelegt von Vinyl und gespielt auf der hauseigenen Soundanlage. Gehört wird das Album als Überraschung – zusammen mit Euch. Einige werden die Platte kennen. Andere vielleicht gar nicht. Aber wir alle werden nach dem Abend das Lieblingsalbum bestimmt nie wieder vergessen