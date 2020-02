Playtime - mit Lisa Tuyala (Women of music)

»Wann war das letzte Mal, dass wir bewusst unserer Lieblingsmusik zugehört haben? Mit voller Aufmerksamkeit. Ganz ohne Ablenkung und ohne Unterbrechung. Nicht im Skip- oder Shuffle-Modus. Ein Album von Anfang bis Ende.«

Lisa Tuyala ist Sängerin, Performerin, Aktivistin und Kulturmanagerin. Mit ihrer Band »Tuyala« lotet sie die Grenzen zwischen Sprache und Gesang im Bereich der improvisierten Musik aus – inspiriert von Poetry und Performancekunst. Sie gründete die »Sonntags:Musik« Reihe (2014–2016) und ist Co-Initiatorin des Frauen*kollektivs und -netzwerks »Women* of Music« (W*oM). Zudem kuratiert sie das »Jazzkabinett« im Rahmen ihrer Arbeit als stellvertretende Geschäftsführerin des »Kulturkabinetts« – ein soziokulturelles Zentrum in Stuttgart.

Sie präsentiert uns ihr persönliches Lieblingsalbum – aufgelegt von Vinyl und gespielt auf der hauseigenen Soundanlage. Gehört wird das Album als Überraschung – zusammen mit Euch. Einige werden die Platte kennen. Andere vielleicht gar nicht. Aber wir alle werden nach dem Abend das Lieblingsalbum bestimmt nie wieder vergessen

GÄSTESTIMMEN:

Ralv Milberg (Produzent, Milberg Studios):

»Die Hörerfahrung bei PLAYTIME hat mich in einen ganz neuen Zustand versetzt. Ich kam in eine Art "euphorischen Taumel". Zum ersten Mal habe ich einfach nur Spaß an dem Album gehabt, ohne mich damit konstruktiv befassen zu müssen. Und es war toll, in dieser Umgebung, auf dieser wahnsinnigen Stereoanlage, plötzlich von seiner eigenen Arbeit überrascht zu werden.«

And.Ypsilon (Musiker & Produzent, Die Fantastischen Vier):

»Ich bin einfach so ein Feinheiten-Typ. Darum ist für mich dieser Gesamteindruck mit ein bisschen mehr Abstand sehr wertvoll. Das habe ich mir hier wieder reingezogen. PLAYTIME war sehr lehrreich.«

Tom Schilling (Musiker & Schauspieler):

»Alle die Musik lieben, sollten diese Veranstaltungsreihe kennenlernen. Das ist genial!«