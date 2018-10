Pleasurekraft im Kowalski - Support Tomi & Kesh

Pleasurekraft haben bereits zwei Mal mit einem Zerstörer-Set ihre Klasse im Kowalski demonstriert. Das schwedisch-US- amerikanische Duo landete 2010 mit „Tarantula“ einen internationalen Dancehit, dessen Melodie uns noch heute eskalieren lässt.

Seit dieser Beatport No 1-Hit sind Pleasurekraft eine Marke im globalen Electronic-Bizz und haben in den letzten Jahren ihren Style weiter geformt und geschliffen. Ihren Sound bezeichnen sie als „CosmicTechno“, was man dieses Jahr zum ersten Mal in Langform auf dem Debütalbum „Friends, Lovers & Other Constellations“ hören könnte.

Während Trends kommen und gehen und sich die Musikszene rasant weiterentwickelt, haben nur diejenigen Bestand, die an ihrer persönlichen Vision festhalten und ihren Glauben an die eigene Kreativität nicht verlieren. Das Duo Pleasurekraft zählt definitiv dazu, wie man u.a. auf Remixen für Fritz Kalkbrenner, Booka Shade, Format: B, Pete Tong und den Green Velvet Classic „La La Land“ oder auf ihrer Fesivalpräsenz (BPM, Ikarus, Contact, Echelon, AIM etc.) hören konnte. Der Pleasurekraft Sound ist einzigartig brachial, berauschend, kraftvoll und eben ein echtes Vergnügen. Außerdem macht er glücklich. Und das Streben nach Feierglück wird im Kowalski bekanntlich ziemlich großgeschrieben. Kosmisch groß!

