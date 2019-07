Pleinairmalerei

Sibylle Bross ehemalige Waiblingerin und Meike Lipp aus Hamburg sind zwei Künstlerinnen, die oft vor Ort direkt in der freien Natur malen.

Ihre gemeinsame Malaktion findet diesmal aus Anlass der Gartenschau in und um Waiblingen statt. Wetter und Uhrzeit sind Faktoren die die Bilder mitgestalten. Der Kontakt zu Menschen ist ihnen wichtig. Vom 15.08. bis 24.08.2019 können sie an vielen Plätzen der Stadt bei der Arbeit beobachtet werden. Das Ergebnis des Malprozesses wird in einer Ausstellung in der Galerie Schäfer, Lange Straße 9 zu sehen sein. Vernissage ist am 30.09.2019.