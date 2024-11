Wie klingt Weihnachten im Orient? Die Wiege des Christentums hat in Syrien gestanden. Tauchen Sie ein in die reiche Kultur der Christen im Nahen Osten. Der deutsch-arabische HiwarChor aus Stuttgart präsentiert Ihnen traditionelle, besinnliche Lieder in arabischer und aramäischer Sprache, die teils heute noch im Orient gesungen werden.