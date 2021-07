Das Pleroma Festival versteht sich als Plattform für diverse Formen zeitgenössischer internationaler, sowie lokaler Musik.

Musikalischer Nachwuchs trifft auf erfahrene Musiker*Innen, ein sorgfältig kuratiertes Programm kombiniert unterschiedliche musikalische Genres zwischen Rock, Folk und Experimental und zahlreichen weiteren Einflüssen auf einer Bühne mit professioneller Ausstattung und Tontechnikteam. Im Rahmen des Festivals kommen Musikgenres und kulturelle Hintergründe miteinander in Berührung, die es sonst vielleicht nicht tun würden.

Nach einem Jahr Pause endlich wieder Pleroma Festival! Wie immer auf dem Gelände des Kulturschock Zelle e.V. auf der BobrzykInsel an der Echaz in Reutlingen. Dank einer Kooperation mit dem Radio Wüste Welle werden dieses Jahr erstmalig Konzerte live von der Bühne im Radio übertragen. Aktuelle Infos, Bands die bereits zugesagt haben und eine Übersicht des Programms der vergangenen Festivals gibt’s hier: www.pleroma-festival.info

Anlässlich des diesjährigen 5. Pleroma Festivals blicken wir zurück auf dessen Anfänge 2016. Das erste Pleroma war inspiriert von einer eigenartigen Zeit der Musikgeschichte, die heute weiterhin unter dem Begriff Krautrock bekannt ist. „Krauts“ war eine Bezeichnung der Allierten für deutsche Soldaten im zweiten Weltkrieg und umschreibt eine geographische Eingrenzung, die der in den 1970er Jahren begonnenen und bis heute einflussreichen Epoche nicht gerecht wird. Ein konflikthafter, widersprüchlicher Begriff, der nichtsdestotrotz von manchen selbstironisch übernommen und neu geprägt wurde. Bis jetzt wird er als Beschreibung für Musik heutiger Bands aus Orten so weit verteilt wie Japan und Chile verwendet.

Zentral für die Musikschaffenden der oft zu Krautrock gezählten Bands war die Behandlung gesellschaftlicher Konflikte ihrer Generation. Auf der Rückseite des Flyers des ersten Pleroma heißt es: „Krautrock widersetzte sich kommerziellen Ansprüchen, das ist bis heute noch der Mythos der sich um diese Musik schlängelt. Erhalten blieb der Freiraum, die Stücke zu komponieren und einzuspielen, ohne Rücksicht auf Zeitvorgaben. Parallel zum Durchbruch der Langspielplatte entwickelte sich um 1969 eine Fusion mit dem Diskurs über die Vorteile von Kommunen. Viele der Krautrockbands sind aus der Idee einer Musikkommune entstanden oder zumindest dem Ansatz, eine längere Zeit gemeinsam zu verbringen und die Musik als Teil des Prozesses gemeinsamer Arbeit zu verstehen. (…) Krautrock ist nicht an musikalischen Charakteristika festzumachen, sondern ein modus operandi, eine Antwort auf den Konsumimperialismus, repräsentiert durch popkulturelle Massenware und Truppenstärke im Land, sowie auf die Verbrechen der Elterngeneration aus Nazideutschland. Ein Emanzipationsprozess und Widerstand gegen von der Gesellschaft getragenen und in unseren Psychen verfestigten Zwänge.“ Was bleibt ist der Wille zu gesellschaftlichen Veränderungen mit dem passenden Soundtrack zum gemeinsamen Aufbruch „..und dem Anfang wohnt ein Zauber inne, der beschützt und hilft zu spielen – Freizeit“.

Vier aufregende Ausführungen später beschreiben wir das Pleroma als Plattform für diverse Formen zeitgenössischer internationaler, sowie lokaler Musik. Musikalischer Nachwuchs trifft auf erfahrene Musiker*innen, ein sorgfältig kuratiertes Programm kombiniert unterschiedliche musikalische Genres wie Rock, Folk und Experimental neben zahlreichen weiteren Einflüssen.

Künstlerische Selbstorganisation, Freundschaft und eine insgesamt nicht-hierarchische Herangehensweise sind eine wichtige gemeinsame Grundlage aller Teilnehmenden des Festivals. Die Möglichkeit einer geringen Eintrittsspende entsprechend den finanziellen Möglichkeiten ist eine Selbstverständlichkeit.

Neben dem musikalischen Programm auf der Innen- und Außenbühne gab es in den vergangenen Jahren außerdem viel Raum für performative oder installative Künste und Workshops. Theaterimprovisation sowie Kinderbetreuung wurden von Freund*Innen und Freiwilligen organisiert. Barrierefreiheit, Kinderbetreuung und ein ganztägiges Programm haben es daher ermöglicht, dass Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten am Festival teilnehmen können. Was von diesem Rahmenprogramm in diesem Jahr stattfinden kann, ist natürlich abhängig davon, wie viele Teilnehmer*Innen vor Ort dabei sein können. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem Radio Wüste Welle, das die Konzerte auf dem Festival live im Radio senden wird. Eine Radioübertragung ist auf keinen Fall ein Ersatz dafür, live vor einer Bühne in einem Publikum zu stehen, jedoch eine aussichtsreiche Ergänzung: In der aktuellen Situation gibt uns dies die Möglichkeit, unter jeden Umständen viele Menschen zu erreichen und einem vielfältigen Programm Gehör zu verschaffen, gerade jetzt! Denn die Menschen, die die Basis jeden Festivals darstellen, sind besonders von andauernden Folgen der Pandemie betroffen: Die Musiker* und Tontechniker*innen. Uns treibt nach einer langen Zeit ohne Konzerte und Festivals die Motivation an, ihnen ihre Arbeit unter angemessenen finanziellen Umständen zu ermöglichen.