»PLI« vereint 22 Konferenzstühle, einen besessenen Rhythmus, einen hingebungsvollen Performer und stellt die Konventionen des Tanzes auf den Kopf.

Auf einer weißen Plattform bemüht sich der tschechische Choreograf Viktor Černický entschlossen um nichts Geringeres als die unendliche Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion des Universums. Mit ungeheurer Geduld und auch ein klein wenig Wahnsinn stapelt er Stühle in- und aufeinander, spielt mit ihnen, ordnet sie immer wieder neu an und verwandelt sie dabei in fantasievolle Skulpturen und erstaunliche Architekturfragmente. Mit viel Humor lotet er die Grenzen der Schwerkraft sowie die des eigenen Körpers aus und setzt diese zueinander in Beziehung.

Das Ergebnis ist ein ebenso intelligentes wie humorvolles und spielerisches Solo zwischen Zirkus und Tanz – und eine physische Metapher für das endlose menschliche Streben und Durchhaltevermögen. In Anlehnung an die Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz ist »PLI« eine Performance voller Überraschungen, bei der barocke Robustheit durch räumliche Bescheidenheit und materiellen Minimalismus ersetzt wird. Hier werden selbst die gewöhnlichsten Objekte Teil von unglaublichen architektonischen Entwürfen.